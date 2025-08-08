The Swiss voice in the world since 1935

Impiego, uno su sette in Svizzera è offerto con telelavoro

In Svizzera sempre più datori di lavoro offrono la possibilità di lavorare da casa, in contro tendenza rispetto a quanto avviene in alcuni altri paesi.

(Keystone-ATS) Stando a un’analisi della piattaforma dell’impiego Indeed l’offerta di posti con telelavoro ha raggiunto un nuovo picco nel secondo trimestre del 2025, salendo al 14% del totale.

“L’offerta di lavori flessibili è quindi più che quintuplicata rispetto al periodo precedente la pandemia”, si legge nel rapporto pubblicato oggi. In confronto con le maggiori economie la Confederazione si colloca appena dietro al Regno Unito e alla Germania, ma davanti ad altre nazioni come Francia e Stati Uniti.

In molti paesi occidentali le aziende stanno richiamando i propri dipendenti in ufficio: spesso la ragione addotta è una maggiore efficienza. In quest’ambito la Svizzera potrebbe però smarcarsi: “Se le imprese riusciranno a proseguire sulla strada scelta il paese potrà affermarsi a lungo termine come sede leader in Europa per i modelli di lavoro flessibili”, commenta Virginia Sondergeld, esperta del mercato del lavoro presso Indeed, citata in un comunicato.

