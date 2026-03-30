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Improvviso ritorno inverno pone bruscamente fine a primavera

Keystone-SDA

Troppo caldo, troppo secco e tanto sole per le prime tre settimane: il mese di marzo 2026 ha portato anticipatamente la primavera in Svizzera. Verso la fine del mese, però, è improvvisamente ritornato l'inverno.

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(Keystone-ATS) Le temperature di marzo sono state leggermente superiori alla media del periodo di riferimento 1991-2020, ha indicato l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) nel suo bollettino climatico mensile. Nelle prime tre settimane di marzo, il sole ha brillato più a lungo e vi sono state meno precipitazioni rispetto alla media.

Le regioni con più sole sono state l’Altopiano, il Giura e lungo il versante nord delle Alpi. La durata di soleggiamento più bassa rispetto alla norma è stata registrata presso le stazioni di misura del versante sud delle Alpi, anche se a Lugano si è misurata una temperatura media mensile superiore ai 10 gradi.

Ma, a partire dal 25 marzo, neve e venti freddi hanno posto fine bruscamente alla primavera. Con il ritorno dell’inverno, le temperature sono scese nettamente in tutta la Svizzera e negli ultimi giorni si sono mosse al di sotto del valore di riferimento del periodo 1991-2020, precisa ancora MeteoSvizzera.

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