In Messico bloccato sottomarino con 4 tonnellate di cocaina

Keystone-SDA

La marina militare messicana ha intercettato un semisommergibile al largo della coste del Pacifico dello stato di Colima, arrestando tre persone e sequestrando circa quattro tonnellate di cocaina.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A darne notizia è stato il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, attraverso i propri canali telematici. L’esponente governativo ha spiegato che le operazioni marittime dell’ultima settimana hanno permesso di confiscare quasi dieci tonnellate di stupefacenti.

“Questo rappresenta un danno diretto e milionario alle strutture finanziarie del crimine organizzato, impedendo che milioni di dosi arrivino nelle strade e proteggendo la sicurezza delle famiglie messicane”, ha dichiarato.

Secondo un comunicato congiunto diffuso dal dicastero della Sicurezza e dalle forze armate, l’operazione è avvenuta a oltre 460 chilometri a sud-ovest dal porto di Manzanillo. L’intervento navale e aereo è stato possibile anche grazie alla condivisione di informazioni riservate con i comandi militari degli Stati Uniti. Il documento precisa che l’imbarcazione trasportava 179 grossi pacchi.

