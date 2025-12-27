Incinta la portavoce della Casa Bianca, “un regalo di Natale”

Keystone-SDA

La più giovane portavoce della Casa Bianca di sempre e ora anche la prima a rimanere incinta durante l'incarico: Karoline Leavitt infrange un altro record annunciando su Instagram di essere in attesa di una bimba che nascerà nel maggio del 2026.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Il miglior regalo di Natale che potessi ricevere”, ha scritto la 28enne sui social pubblicando una sua foto tutta vestita di bianco e con l’albero di Natale a fare da sfondo. Leavitt è immortalata sorridente e di profilo, mostrando così la sua pancia. “Io e mio marito siamo molto contenti di vedere crescere la nostra famiglia e vedere nostro figlio diventare fratello maggiore”, ha aggiunto prima di ringraziare Trump e il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles per il sostegno e per le politiche pro-famiglia dell’amministrazione Usa.

Leavitt aveva lavorato nello staff Trump a tempo pieno nonostante fosse incinta del primogenito anche durante la campagna elettorale. Dopo la nascita del figlio si è presa un breve periodo di maternità e poi è rientrata subito. E lo stesso sembra voler fare anche ora. Leavitt gode della stima del presidente, che spesso la cita per la sua bellezza e per la bravura, ritenendola una comunicatrice efficace dal podio della Press Room.

Piglio risoluto e deciso, 28 anni compiuti in agosto, Leavitt non ha finora deluso il presidente dimostrandosi pronta e all’altezza di infrangere il record della più giovane portavoce della storia, finora detenuto da Ron Ziegler, nominato da Richard Nixon quando aveva solo 29 anni, che diventò il volto della difesa dell’allora amministrazione durante il Watergate.