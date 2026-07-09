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Infracore sbarca alla borsa svizzera

Keystone-SDA

Infracore, società friburghese specializzata nella gestione di immobili destinati a strutture sanitarie con ampia presenza anche in Ticino, ha fatto oggi il suo esordio alla borsa di Zurigo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Alle 10.00 l’azione dell’impresa veniva scambiata a 52 franchi, dopo che era partita a 54 franchi, il prezzo d’emissione. La capitalizzazione borsistica è di più di 800 milioni di franchi.

Stando a quanto comunicato in giugno l’azienda utilizzerà il ricavato del suo sbarco sul mercato principalmente per finanziare le proprie operazioni di “sale-and-leaseback” (cioè vendita e riacquisto in locazione), per rimborsare un finanziamento azionario e per rafforzare la base di capitale. Nel contempo l’arrivo in borsa dovrebbe aumentare la visibilità della società.

L’impresa gestisce un portafoglio immobiliare del valore di circa 1,4 miliardi di franchi composto da 47 proprietà distribuite su 19 sedi in tutto il Paese. Sono comprese anche quattro strutture ticinesi: la clinica Ars Medica di Gravesano, il Centromedico Bellinzona Castello, la Clinica Sant’Anna di Sorengo e lo SSCF (Swiss Stem Cells Foundation) di Lugano.

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