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Iniziato a Teheran il corteo funebre per Ali Khamenei

Keystone-SDA

È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo essere stata esposta per due giorni nella Grande Moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Il corteo dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore e attraverserà la celebre via Enghelab (Rivoluzione) e piazza Azadi (Libertà), secondo gli organizzatori.

Sono presenti anche altri veicoli con a bordo i suoi familiari, tra cui la figlia Boshra, il genero Mesbaholhoda Bagheri, la nipote Zahr Mohammadi Golpaygani e Zahra Haddad Adel, moglie del figlio e successore Mojtaba Khamenei.

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