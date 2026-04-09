The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Inseguimento attraverso diversi cantoni, giovane arrestato

Keystone-SDA

Un 24enne automobilista, alla guida sotto influsso di cocaina, è stato protagonista di un inseguimento che ha attraversato diversi cantoni. La corsa si è fermata con uno schianto contro una barriera a Eptingen (BL).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato oggi dalla polizia di Basilea Campagna, il giovane è fuggito dalle forze dell’ordine sulla A2 procedendo in direzione Basilea e attraversando i cantoni di Argovia, Soletta e Lucerna. È poi uscito dall’autostrada a Eptingen, dove è andato a scontrarsi con una barriera, senza riportare ferite. Dopo una breve fuga a piedi è stato arrestato.

L’uomo è risultato positivo alla cocaina. Guidava un’auto – presumibilmente rubata – con targa grigionese. A condurre le indagini sul caso sarà proprio la procura retica.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR