Intercettata nella Manica una petroliera russa

Keystone-SDA

Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica: lo ha riferito con un post su X il premier Keir Starmer.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi”, ha aggiunto Starmer.

Secondo la BBC, l’operazione per intercettare la petroliera, che si chiama Smyrtos, è durata circa sei ore. L’intervento – ha spiegato in una nota il ministero della Difesa britannico – ha coinvolto i Royal Marines, agenti specializzati della National Crime Agency e mezzi della Royal Air Force.

La petroliera Smyrtos era salpata dalla zona di San Pietroburgo ed ha attraversato da est a ovest il mar Baltico, per poi circumnavigare la Danimarca e proseguire nel mare del Nord, riferisce Sky News, che ha pubblicato una mappa del percorso della nave.

La nave resterà ora sotto monitoraggio al largo della costa meridionale dell’Inghilterra mentre proseguono le indagini. “Rimarrà monitorata per qualsiasi problema di sicurezza o ambientale”, aggiunge Sky News.

Il ministero della Difesa ha inoltre ricordato che Mosca utilizza una rete di oltre 700 petroliere con strutture proprietarie opache per aggirare le sanzioni internazionali sulle esportazioni di petrolio. Londra sostiene che questa flotta trasporti circa il 75% del greggio russo soggetto a restrizioni e ha già sanzionato più di 500 imbarcazioni collegate a tale sistema.

L’Ucraina ha accolto con favore l’intercettazione, considerandola un duro colpo alla “macchina da guerra” del Cremlino. “La flotta fantasma russa è uno strumento di guerra. Ogni nave fermata significa meno soldi per la macchina da guerra russa. Interrompere queste fonti di finanziamento contribuisce a ridurre la capacità della Russia di finanziare attacchi missilistici e con droni contro le città ucraine”, ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiga in un messaggio.