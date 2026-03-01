Iran: confermata la morte di Ali Khamenei

Keystone-SDA

La tv di Stato iraniana ha confermato la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran. "Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto" aveva da parte sua scritto ieri Donald Trump su Truth.

2 minuti

(Keystone-ATS) I media iraniani hanno annunciato anche la morte della figlia, del genero e della nipote di Khamenei, secondo quanto hanno riferito diverse agenzie di stampa tra cui Afp e Tass.

“Dopo aver contattato fonti bene informate all’interno della famiglia della guida suprema, la notizia del martirio della figlia, del genero e della nipote del leader rivoluzionario è stata purtroppo confermata”, ha scritto l’agenzia di stampa Fars, notizia riportata anche da altri media iraniani.

Decretati 40 giorni di lutto

Dopo la morte, all’età di 86 anni, della guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, al potere dal 1989, l’Iran ha decretato un periodo di lutto di 40 giorni e 7 giorni festivi.

“Con il martirio della guida suprema, la sua strada e la sua missione non andranno perdute né dimenticate, ma saranno al contrario portate avanti con maggiore vigore e zelo”, ha dichiarato un presentatore della televisione di Stato.

I Pasdaran, ossia la milizia dei “guardiani della rivoluzione islamica”, hanno da parte loro rilasciato una dichiarazione sulla morte della Guida suprema, affermando che “la mano della vendetta dell’Iran non risparmierà gli assassini di Khamenei, che riceveranno una punizione severa, decisiva e dolorosa”.