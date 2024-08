Iran chiude spazio aereo, Teheran verso attacco a Israele

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’Iran avrebbe chiuso stanotte il suo spazio aereo e si preparerebbe a colpire Israele, secondo alcuni media della regione.

Analisti militari riferiscono che Teheran avrebbe inoltre informato in queste ore Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco contro Israele, chiedendo a Doha e Riad di non consentire l’utilizzo del loro spazio aereo allo Stato ebraico o agli Stati Uniti. Ieri sera il New York Times ha riferito che Khamenei ha ordinato di attaccare direttamente lo Stato ebraico.

A Teheran sono in corso i funerali ufficiali di Ismail Haniyeh, ucciso nella capitale iraniana da un raid missilistico attribuito a Israele. Una folla in lutto con i ritratti del leader di Hamas e bandiere palestinesi si è radunata nell’Università di Teheran, nel centro della città.

L’uccisione del leader di Hamas è stata un “atto di terrorismo” da parte di Israele, ha detto il rappresentate dell’Iran all’Onu nel corso della riunione del consiglio di sicurezza, accusando Israele di ignorare le regole del diritto internazionale. “Persistenti e sistematici attacchi contro i palestinesi a Gaza hanno portato distruzione e una profonda crisi umanitaria”, ha messo in evidenza. “Per quasi 10 mesi diversi Paesi, fra cui gli Stati Uniti, hanno protetto Israele dalle responsabilità del massacro a Gaza”, ha aggiunto

Stanotte intanto ci sono stati nuovi raid sulla Striscia di Gaza che hanno causato 11 morti.