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Iran respinge proposta tregua Trump veicolata da premier iracheno

Keystone-SDA

L'Iran ha respinto ieri una proposta di cessate il fuoco avanzata dal presidente statunitense Donald Trump e veicolata a Teheran dal premier iracheno, Ali al-Zaidi. Lo riporta il quotidiano The New York Times, secondo quanto riferito da funzionari iraniani e iracheni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il tentativo di mediazione, fallito, è avvenuto mentre Trump minacciava di intensificare il conflitto e di colpire le infrastrutture critiche iraniane.

Intanto nella notte sono proseguiti i bombardamenti americani in Iran e gli attacchi iraniani in paesi del Golfo Persico.

Funzionari, che hanno chiesto l’anonimato, hanno affermato che la missione in Iran di al-Zaidi ha fatto seguito al suo recente incontro con Trump alla Casa Bianca. I dettagli della proposta di tregua non sono apparsi subito chiari: tuttavia, funzionari iraniani hanno dichiarato che si trattava dell’unica offerta sul tavolo e che il loro governo non era interessato a un accordo temporaneo che lasciasse irrisolta la questione del controllo sullo Stretto di Hormuz.

Al-Zaidi si è recato a Teheran con una delegazione di suoi alti funzionari e ha incontrato il presidente Masoud Pezeshkian, il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi, secondo quanto riportato dai media locali. Araghchi ha detto alla televisione di Stato che Iran e Iraq, paesi confinanti, condividono interessi economici, politici, di sicurezza e legami stretti, rilevando che la visita rivestiva particolare importanza alla luce dell’attuale situazione nella regione.

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