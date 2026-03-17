Israele conferma l’uccisione di Ali Larijani a Teheran

Keystone-SDA

Il media israeliano Ynet ha avuto la conferma dal ministro della Difesa Israel Katz che il potente segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani è stato ucciso nell'attacco notturno dell'Idf a Teheran.

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(Keystone-ATS) Secondo luna ricostruzione dei media israeliani, l’eliminazione di Larijani era stata pianificata per la notte tra domenica e lunedì, ma è stata rinviata all’ultimo momento. Ieri a mezzogiorno è arrivata un’informazione secondo cui Larijani avrebbe dovuto recarsi in uno dei suoi appartamenti sicuri. Non nella sua abitazione privata, ma in uno degli appartamenti che utilizzava. Al momento dell’attacco dell’Idf, Larijani si trovava insieme con il figlio.

Larijani era considerato l’uomo più influente del regime iraniano, nonché il leader di fatto della Repubblica islamica. È inoltre ritenuto ampiamente responsabile della brutale repressione delle proteste in Iran dello scorso gennaio.

”Sono appena stato informato dal capo di stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Ali Larijani e il comandante dei Basij sono stati uccisi questa notte, raggiungendo il capo del programma di distruzione Ali Khamenei, e tutti i membri sconfitti dell’asse del male nelle profondità dell’inferno”, ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in una dichiarazione video accanto al capo di Stato maggiore.

Messaggio di Larijani sui social

Sui profili di X e Telegram di Ali Larijani è intanto stata pubblicata una nota scritta a lui attribuita che riguarda la cerimonia funebre per dei soldati della Marina iraniana. “Il loro ricordo rimarrà per sempre nei cuori della nazione iraniana e questi martiri costituiranno per molti anni le fondamenta dell’Esercito della Repubblica Islamica nella struttura delle forze armate”, si legge nel testo.

Secondo quanto riferisce la radiotelevisione di Stato iraniana Irib, il messaggio attribuito a Larijani è stato pubblicato “alla vigilia” della cerimonia funebre dei soldati morti nell’attacco rivendicato dagli Usa al cacciatorpediniere iraniano Dena, colpito al largo dello Sri Lanka il 4 marzo. Secondo Al Jazeera il funerale dei soldati morti nel raid è in programma per oggi.