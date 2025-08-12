The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Italia: hacker rubano passaporti in alberghi, in vendita online

Keystone-SDA

Migliaia di documenti di identità hackerati da alberghi italiani e messi in vendita nel dark web. E' quanto compiuto dal gruppo di cyber criminali 'Mydocs'.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’attività illecita – secondo quanto riferisce l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) – ha riguardato migliaia di scansioni ad alta risoluzione di passaporti, carte d’identità e altri documenti di riconoscimento utilizzati dai clienti al check-in. I blitz sono iniziati nel giugno scorso ma il gruppo di hacker durante l’ultimo fine settimana ha pubblicato nuovi post con i quali mette in vendita oltre 70 mila documenti ‘esfiltrati’ a quattro differenti strutture alberghiere.

