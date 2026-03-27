Italia: indagine su LVMH, “cosmetici per adulti promossi a bambini”

Keystone-SDA

L'Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha annunciato oggi l'apertura di un'indagine nei confronti del colosso francese del lusso LVMH e dei suoi marchi Sephora e Benefit.

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(Keystone-ATS) Sono accusati di aver promosso l’uso precoce di cosmetici per adulti da parte di bambini e adolescenti, incluse creme anti-età.

Secondo l’Antitrust, le tre società sono sospettate di aver omesso o fornito informazioni ingannevoli riguardo ai prodotti non destinati ai minori o non testati su di loro, in particolare per le linee Sephora Collection e Benefit Cosmetics. L’inchiesta riguarda sia i negozi fisici che la vendita online. Le aziende sono accusate anche di aver coinvolto giovanissime micro-influencer che avrebbero incoraggiato i giovani, considerati un pubblico particolarmente vulnerabile, all’acquisto compulsivo di cosmetici.

La promozione di tali prodotti – rivolta anche a bambine sotto i 10-12 anni – avrebbe favorito acquisti compulsivi di maschere per il viso, sieri e creme anti-età, con potenziali effetti negativi sulla salute. Gli esperti ricordano che i bambini non hanno bisogno di cosmetici, se non di prodotti igienici di base e solari, e che l’uso di creme per adulti, ricche di sostanze chimiche, può esporre a interferenti endocrini e aumentare il rischio di allergie cutanee.

Giovedì sono state effettuate perquisizioni nelle sedi italiane di Sephora e LVMH. L’indagine – riferisce l’agenzia Afp – potrebbe concludersi con pesanti sanzioni pecuniarie.