Johann Rupert è il più ricco dell’Africa, è fondatore di Richemont

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Il miliardario sudafricano Johann Rupert ha superato l’industriale nigeriano Aliko Dangote come persona più ricca dell’Africa: lo rivelano gli ultimi dati del Bloomberg Billionaires Index.

Rupert ha fondato nel 1988 Richemont, il gruppo ginevrino che controlla grandi aziende di gioielli e marchi del lusso tra cui Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati e Montblanc.

Il patrimonio netto del sudafricano è attualmente di 14,3 miliardi di dollari Usa, ciò che pone l’imprenditore al 147esimo posto a livello globale, 12 posizioni davanti al nigeriano Dangote, il cui patrimonio è calato quest’anno di 1,7 miliardi di dollari attestandosi a quota 13,4 miliardi di dollari.

La contrazione della ricchezza di Dangote sottolinea il difficile contesto economico della Nigeria. Il forte calo della naira, la valuta nigeriana, ha infatti colpito Dangote, che si è arricchito con l’industria del cemento, dello zucchero e recentemente con il settore petrolifero. A gennaio, la rivista Forbes indicava il 66enne nigeriano come l’uomo più ricco dell’Africa per il 13esimo anno consecutivo, ma l’ultimo indice Bloomberg lo colloca al secondo posto in Africa e al 159esimo a livello globale.

L’aumento del patrimonio netto di Rupert è stato favorito da una forte performance nel settore del lusso. Oltre a Richemont, Rupert possiede partecipazioni in Remgro, holding sudafricana di investimento.

Nicky Oppenheimer, anch’egli sudafricano, occupa il terzo posto tra le persone più ricche in Africa con un patrimonio netto di 11,3 miliardi di dollari, seguito da Nassef Sawiris, uomo d’affari egiziano, con una fortuna di 9,48 miliardi di dollari. L’investitore sudafricano Natie Kirsh completa la top five dei miliardari africani con 9,2 miliardi di dollari.