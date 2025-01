Johnson & Johnson taglia impieghi in Svizzera

Keystone-SDA

Il colosso farmaceutico e cosmetico statunitense Johnson & Johnson riduce la sua forza lavoro in Svizzera. L'azienda deve adattarsi a un ambiente esterno complesso e in rapida evoluzione, ha indicato questa sera una portavoce all'agenzia di stampa AWP.

(Keystone-ATS) Per questo motivo, il gruppo ha recentemente apportato modifiche alla propria organizzazione per migliorare i processi aziendali, ha spiegato. La portavoce non ha fornito dettagli sul numero di posti tagliati, ma ha precisato che i dipendenti colpiti riceveranno il massimo sostegno possibile nella ricerca di un nuovo lavoro.

L’azienda di New Brunswick, nello Stato americano del New Jersey, è presente in Svizzera da oltre 60 anni, dove dispone di nove stabilimenti. Nella Confederazione impiega oltre 5600 persone.

Qualche giorno fa, il portale “Inside Paradeplatz” ha riferito, citando una fonte anonima, che Johnson & Johnson avrebbe tagliato 100 posti di lavoro in Svizzera e chiuso la sede di Zuchwil (SO). L’azienda, interpellata, non ha commentato.