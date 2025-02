Keller-Sutter non è sorpresa dal discorso di Vance a Monaco

Keystone-SDA

La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter non è sorpresa dal discorso tenuto questo pomeriggio a Monaco di Baviera (D) da J.D. Vance.

(Keystone-ATS) In occasione della Conferenza sulla sicurezza il vicepresidente americano ha criticato le decisioni di politica interna dei Paesi europei e della Germania in particolare. Vance ha invece lasciato la questione dell’Ucraina al presidente Usa Donald Trump.

“L’atmosfera della conferenza mi ha ricordato un po’ quella del Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR)”, ha dichiarato Keller-Sutter all’agenzia Keystone-ATS. Anche in quell’occasione, nessuno da parte europea aveva accesso ai processi decisionali di politica estera negli Stati Uniti.

A Monaco, Vance ha commentato a malapena le questioni di politica estera e di sicurezza. Ne ha invece approfittato per criticare, tra le altre cose, l’eccessiva limitazione della libertà di espressione in Europa, come in Germania nei confronti dell’AfD.

Incontri con Costa e Rutte

Alla vigilia, si era ipotizzato che Vance potesse annunciare il ritiro delle truppe statunitensi dall’Europa. Tuttavia, Keller-Sutter non si è detta sorpresa dai toni del discorso di Vance: “ero preparata”, ha aggiunto.

A margine della conferenza di Monaco, la consigliera federale ha avuto colloqui con il rappresentante dell’UE per gli affari esteri Antonio Costa, con il ministro delle finanze tedesco Jörg Kukies, con il segretario generale della NATO Mark Rutte nonché con il segretario generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), Feridun Sinirlioglu. Secondo Keller-Sutter, il tema di quest’ultimo incontro era la presidenza svizzera dell’OSCE nel 2026.

Oltre a Keller-Sutter, oggi anche la ministra della difesa Viola Amherd ha partecipato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Tra le altre cose, ha incontrato Andrius Kubilius, il commissario UE responsabile della politica di difesa, ha precisato la stessa Amherd sulla piattaforma X.