Khamenei: “in Siria solo rivoltosi, i giovani li sconfiggeranno”

Keystone-SDA

Il leader iraniano Ali Khamenei ha descritto come un "gruppo di rivoltosi" i militanti islamici del gruppo Hayat Tahrir al-Sham, che ha rovesciato il presidente siriano Bashar Assad sostenuto dall'Iran.

"Il gruppo sarà sconfitto dai giovani siriani", ha detto in un intervento oggi. "Sono saliti al potere in Siria con l'aiuto e le cospirazioni degli stati stranieri. Hanno abusato della debolezza interna della Siria e creato caos e insicurezza in questo paese, ma presto emergerà in Siria un gruppo forte e onorevole che, a Dio piacendo, li supererà", ha sottolineato Khamenei, secondo quanto riferisce l'agenzia Irna.

“Un giovane siriano non ha nulla da perdere. La sua università, la sua scuola, la sua casa, la sua strada e la sua vita sono insicure. Quindi deve opporsi con forza e determinazione contro coloro che hanno complottato e creato questa insicurezza”, ha aggiunto.