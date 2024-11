Khamenei pubblica un video dopo voci sui social sulla sua morte

Keystone-SDA

Dopo che da giorni sono state diffuse sui social media voci, non confermate e prive di fonti, rispetto a una possibile malattia o morte di Ali Khamenei, la Guida suprema ha pubblicato sul suo sito ufficiale un video che lo ritrae.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nel filmato Khamenei è accompagnato dall’ambasciatore iraniano a Beirut, Mojtaba Amani, visibilmente tumefatto dopo essere stato colpito nel recente attacco che ha fatto esplodere i cercapersone in dotazione a molti esponenti di Hezbollah in Libano.

Parallelamente alle voci sulla morte del leader della Repubblica islamica, il 15 novembre l’Assemblea degli Esperti, ovvero l’organo che ha il compito di nominare o eventualmente revocare il potere della Guida Suprema, ha annunciato di avere selezionato tre persone come possibili successori di Khamenei. Lo ha rivelato l’imam che guida la preghiera del Venerdì a Isfahan, Abolhassan Mahdavi, facendo sapere che uno di loro è Mojtaba, il figlio dell’ayatollah. Il suo nome circola già da tempo come possibile successore, mentre secondo Iran International l’Assemblea degli Esperti di tanto in tanto pubblica annunci simili e in un incontro nei messi scorsi lo stesso Khamenei aveva invitato l’organo ad essere pronto per scegliere un successore in tempi rapidi se le circostanze lo richiedessero.