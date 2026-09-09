L’AIEA deferisce l’Iran al Consiglio di sicurezza dell’ONU

Keystone-SDA

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Il Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha votato a favore del deferimento dell'Iran al Consiglio di sicurezza dell'ONU per il "mancato rispetto" dei suoi obblighi in ambito nucleare.

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(Keystone-ATS) Lo hanno riferito all’AFP due diplomatici. La risoluzione, visionata dall’agenzia di stampa, è stata approvata con 23 voti favorevoli, tre contrari e otto astensioni: Russia, Cina e Niger hanno votato contro. Il testo chiede al direttore generale dell’AIEA, Rafael Grossi, di trasmettere la risoluzione, insieme alle due precedenti e all’ultimo rapporto dell’agenzia sull’Iran.

Gli ispettori dell’AIEA non hanno accesso a impianti atomici chiave in Iran da quando Israele, affiancato dagli Stati Uniti, ha condotto attacchi contro siti nucleari nel giugno 2025.

Il rappresentante permanente della Repubblica islamica presso le Nazioni Unite a Vienna, Reza Najafi, ha definito la risoluzione uno “strumento politico”: “l’Iran collaborerà solo nella misura in cui le circostanze e la sicurezza lo consentiranno”, ha dichiarato alla stampa dopo il voto.

Da parte loro Russia, Cina e Niger denunciano, in una dichiarazione congiunta, tentativi degli Stati Uniti e di tre paesi europei di far sì che l’organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite deferisca l’Iran al Consiglio di sicurezza a causa del rifiuto di Teheran di consentire l’accesso ai propri impianti nucleari.

“Il presunto ‘deferimento’ al Consiglio di sicurezza dell’ONU è privo di fondamento giuridico, mira ad aggravare la situazione ed è incoerente con l’impegno a favore della diplomazia dichiarato dai promotori dell’iniziativa”, si legge nella dichiarazione congiunta riportata da al-Jazeera.

Pechino, Teheran e Mosca definiscono “politicamente motivate e inverosimili” le conclusioni secondo cui l’Iran non avrebbe rispettato le ispezioni dell’AIEA lo scorso anno. I tre paesi sostengono che gli attacchi statunitensi e israeliani agli impianti nucleari iraniani rappresentano la causa principale per cui l’Iran non ha concesso all’AIEA l’accesso alle proprie strutture nucleari.

Cina, Iran e Russia esortano “tutti gli Stati membri responsabili a valutare attentamente le implicazioni e ad astenersi dal sostenere la bozza di risoluzione”.