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L’ex campionessa di scacchi Polgar rifiuta presidenza

Keystone-SDA

L'ex campionessa di scacchi Judit Polgar ha rifiutato l'offerta del Primo ministro ungherese Peter Magyar di diventare presidente della Repubblica.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Questa carica si è resa vacante dopo l’approvazione di un emendamento costituzionale la scorsa settimana.

“Non sento di avere la forza di assumermi la responsabilità storica di unire una nazione divisa, e quindi non posso accettare questo invito”, ha scritto Polgar, ampiamente considerata la più grande giocatrice di scacchi donna della storia, sui social media.

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