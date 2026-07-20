L’ex campionessa di scacchi Polgar rifiuta presidenza
L'ex campionessa di scacchi Judit Polgar ha rifiutato l'offerta del Primo ministro ungherese Peter Magyar di diventare presidente della Repubblica.
(Keystone-ATS) Questa carica si è resa vacante dopo l’approvazione di un emendamento costituzionale la scorsa settimana.
“Non sento di avere la forza di assumermi la responsabilità storica di unire una nazione divisa, e quindi non posso accettare questo invito”, ha scritto Polgar, ampiamente considerata la più grande giocatrice di scacchi donna della storia, sui social media.