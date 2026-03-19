L’Iran annuncia l’arresto di 97 persone, ‘traditori sionisti’

Keystone-SDA

Il ministero dell'Intelligence iraniano ha annunciato l'arresto di 97 persone, definite "traditori sionisti", e l'uccisione di un "noto criminale" durante operazioni in varie parti del Paese.

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(Keystone-ATS) “Questi elementi traditori, che intendevano seminare il caos e commettere omicidi sotto la guida del nemico americano-sionista, sono stati identificati e arrestati”, ha affermato il ministero, come riferisce Fars, aggiungendo che durante le operazioni sono state sequestrate armi da fuoco e munizioni.

Secondo il comunicato, sono anche state identificate e smantellate anche “cinque cellule mercenarie armate nemiche nella provincia del Khuzestan”, regione dell’Iran occidentale sul golfo Persico, e durante queste operazioni “sono state sequestrate dieci potenti bombe artigianali, 2 Kalashnikov e ingenti quantità di munizioni”.

Il ministero ha dichiarato anche di avere arrestato “13 spie” nel sud est del Paese e distrutto “la pericolosa cellula terroristica di Nematollah Shahbakhsh, noto come Jamuk, in un’operazione congiunta della Direzione Generale dell’Intelligence del Sistan e Baluchistan, del Comando Quds delle Guardie Rivoluzionarie e di Farajah”.