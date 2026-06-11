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L’Iran annuncia la chiusura totale di Hormuz ‘fino a nuovo ordine’

Keystone-SDA

L'Iran annuncia la chiusura totale dello Stretto di Ormuz "fino a nuovo ordine": lo afferma l'autorità marittima iraniana.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In un post sui social media l’agenzia marittima iraniana afferma che “alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione e dell’annuncio fatto ieri sera dalle forze armate iraniane, lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a nuovo avviso. Si prega i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni” dall’autorità marittima.

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