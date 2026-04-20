L’omeopatia rimane rimborsabile dall’assicurazione di base

Keystone-SDA

L'omeopatia continuerà ad essere rimborsata dalle casse malattia. In accordo con l'Ufficio federale della sanità pubblica, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha deciso in aprile di non procedere a un'ulteriore valutazione.

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(Keystone-ATS) L’omeopatia medica continuerà quindi a far parte dell’assicurazione di base, ha detto una portavoce dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a Keystone-ATS, confermando una notizia dei quotidiani di Tamedia. Una nuova verifica dell’omeopatia in base ai criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità comporterebbe “un notevole dispendio di tempo e denaro”.

Come ulteriore motivazione, l’UFSP ha citato la votazione popolare del 2009, in cui la popolazione aveva deciso di reinserire l’omeopatia medica nel catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base.

L’omeopatia è il metodo di medicina complementare più richiesto dalla popolazione, ha affermato questa sera Yvonne Gilli, presidente della Federazione dei medici svizzeri (FMH), durante la trasmissione “Echo der Zeit” della Radio e Televisione svizzera di lingua tedesca SRF. La FMH accoglie con favore la decisione del Dipartimento di Baume-Schneider a favore dell’omeopatia.

Costi marginali

Secondo l’UFSP, ogni anno circa un terzo degli Svizzeri ricorre a prestazioni di medicina complementare. Queste costano circa 18 milioni di franchi. Una quota è “marginale”, pari a circa lo 0,04% dei costi totali dell’assicurazione malattia obbligatoria.

Come riportato dai giornali di Tamedia, le argomentazioni dell’UFSP sono “tutt’altro che nuove”. Tanto che ci si chiede “perché sia stata avviata la procedura”. A quanto si è appreso, l’indagine è stata avviata da un pensionato noto a Tamedia, che nell’ottobre del 2023 aveva presentato la richiesta di verificare l’obbligo di copertura dell’omeopatia da parte delle casse malattia fosse opportuno.