L’opposizione in Venezuela riesce a iscrivere un suo candidato

1 minuto

(Keystone-ATS) Grazie ad una proroga di alcune ore concessa all’ultimo minuto dal Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, l’opposizione riunita nella Piattaforma unitaria democratica (Pud) ha potuto iscrivere oggi un proprio candidato per le elezioni presidenziali.

Si tratta, scrive il quotidiano El Nacional, di Edmundo González Urrutia, un diplomatico di carriera che, a quanto hanno lasciato intendere i vertici della Piattaforma che aveva tentato di registrare, senza successo, Maria Corina Machado e poi Corina Yoris, sarebbe un candidato provvisorio.

L’obiettivo, si precisa, è sfruttare gli spazi concessi dall’agenda del Cne per poi “sostituirlo con un candidato unitario o, in ultima istanza, per aderire ad un’altra candidatura già ammessa”.