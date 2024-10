L’uragano Milton ha toccato terra in Florida

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Milton, “la tempesta del secolo”, ha toccato terra nella Tampa Bay, nella Florida sudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. Lo riferiscono i media Usa.

Il ‘mostro’ categoria 3 (su 5), preceduto da diversi tornado, si accompagna a venti di quasi 200 km/h, piogge torrenziali, inondazioni sino a 4 metri. Ma il peggio, avvisano le autorità, deve ancora arrivare.

Due milioni di persone senza corrente

Dopo aver toccato terra in Florida, Milton è diminuito d’intensità ed è sceso a categoria 2, secondo il Centro nazionale uragani (Nhc) nordamericano. Le autorità Usa avvertono tuttavia che il suo impatto può essere ancora molto pericoloso.

Oltre due milioni di residenti sono senza elettricità in Florida, spazzata dall’uragano Milton. Lo rendono noto i media americani, specificando che le contee maggiormente colpite dai disservizi sono quelle di Hardee e Sarasota.

Biden condanna disinformazione

Il presidente Usa Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca, ha avvertito che l’uragano Milton avrà un impatto distruttivo, esortando la popolazione a trovare un rifugio sicuro e condannando le bugie e la disinformazione sulla tempesta, definite “antiamericane”.

Le critiche di Biden sono rivolte a Donald Trump, che continua ad accusare falsamente l’amministrazione Biden-Harris di non avere soldi per le vittime degli uragani perchè spesi per i migranti (ma sono capitoli di spesa distinti) e di aver risposto male all’emergenza dell’uragano Helene.

Alla domanda sul perché pensa che Trump stia diffondendo disinformazione, Biden ha risposto: “Non lo so. Semplicemente non lo so. Puoi fare delle ipotesi, ma trovo che sia antiamericano. Non riflette chi diavolo siamo. Di cosa stanno parlando?”.

La cantante americana Taylor Swift ha donato 5 milioni di dollari per aiutare i soccorsi alle persone colpite dagli uragani Helene e Milton, ha annunciato la ong Feeding America.

Taylor Swift dona 5 milioni per vittime uragani

Intanto la cantante americana Taylor Swift ha donato 5 milioni di dollari per aiutare i soccorsi alle persone colpite dagli uragani Helene e Milton, ha annunciato la Ong Feeding America.

In un post su Instagram la Ceo dell’organizzazione Claire Babineaux-Fontenot ha ringraziato la pop star spiegando che “il suo contributo aiuterà le comunità a ricostruire e riprendersi fornendo cibo essenziale, acqua pulita e rifornimenti alle persone colpite da queste tempeste devastanti”.