La balena arenata nel Baltico riprende il largo a sorpresa

Keystone-SDA

La balena arenata da settimane nel Baltico ha ripreso a nuotare e ha lasciato la spiaggia di Wismar, dove giaceva immobile dal 31 marzo davanti all'isola di Poel, senza dare più molti segnali di attività.

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(Keystone-ATS) Dopo giorni di polemiche e proteste sulla decisione degli enti locali del Meclemburgo-Pomerania Anteriore di rinunciare a una nuova missione di salvataggio, ritenuta inutile se non addirittura nociva per il mammifero che sembrava ormai sprofondato in una sorta di agonia.

Timmy, come è stata ribattezzata dalla gente e dai media, ha approfittato dell’acqua alta per ripartire. Le sorti della megattera tengono i tedeschi da diverse settimane col fiato sospeso.