Democrazia diretta in Svizzera
La Colombia richiama il suo ambasciatore negli Usa

La Colombia ha richiamato il suo ambasciatore negli Stati Uniti, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha revocato gli aiuti a Bogotà e minacciato dazi punitivi definendo il suo omologo di sinistra colombiano Gustavo Petro un "leader della droga illegale".

(Keystone-ATS) Il ministero degli Esteri colombiano ha annunciato che l’ambasciatore Daniel Garcia Pena è tornato da Washington a Bogotà per un consulto, mentre il ministro degli Interni Armando Benedetti ha definito le dichiarazioni di Trump sulla cessazione forzata delle coltivazioni di droga una “minaccia di invasione o azione militare contro la Colombia”.

