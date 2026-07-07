Lanciati dall’Ucraina oltre 400 droni verso Mosca

Keystone-SDA

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L'Ucraina ha lanciato più di 400 droni in direzione della capitale russa. Lo ha dichiarato il sindaco di Mosca, alla vigilia del cruciale vertice NATO in Turchia.

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(Keystone-ATS) “Da ieri fino alle 6:00 del mattino (03:00 GMT), più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca”, ha scritto il sindaco Sergei Sobyanin sulla piattaforma statale MAX, aggiungendo che la maggior parte è stata abbattuta “in fase di avvicinamento”, mentre 36 sono stati “distrutti mentre si avvicinavano a Mosca”.

Intanto, una persona è rimasta uccisa in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. I raid sono stati compiuti con l’uso di droni a lungo raggio da parte dell’Ucraina. Lo hanno riferito funzionari ucraini. Il governatore regionale ad interim di Belgorod, Aleksandr Shuvaev, ha affermato che diversi attacchi missilistici ucraini hanno preso di mira la città e il distretto circostante.

“Nel villaggio di Belovskoye, un civile è stato ucciso a seguito del primo attacco missilistico”, ha dichiarato Shuvaev sulla piattaforma statale MAX. Ha aggiunto che gli attacchi hanno provocato un incendio in un’infrastruttura nella città di Belgorod e che i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.