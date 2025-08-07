Lastminute.com: ricavi e redditività operativa in aumento

Keystone-SDA

Lastminute.com ha chiuso il primo semestre con ricavi in aumento e un miglioramento della redditività operativa.

2 minuti

(Keystone-ATS) Stando ai dati diffusi stamani, la società attiva nel settore dei viaggi online con sedi ad Amsterdam e a Chiasso ha visto il fatturato salire (su base annua) dell’11% a 183 milioni di euro (171 milioni di franchi al cambio attuale). L’utile operativo rettificato è progredito del 26% a 29 milioni di euro. Il profitto netto è per contro sceso del 22% a 8 milioni per un effetto una tantum.

“Sono soddisfatto dei progressi compiuti nella prima metà dell’anno”, afferma Alessandro Petazzi, Ceo entrato in carica in gennaio, citato in un comunicato. “Il nostro settore voli ha registrato risultati particolarmente positivi, grazie a strategie di prezzo efficaci e a un portafoglio di servizi accessori più ampio. Allo stesso tempo, i nostri pacchetti di viaggio continuano a dimostrare la loro forza, in linea con la crescente domanda di flessibilità e personalizzazione da parte dei viaggiatori”. Secondo la dirigenza tutti i principali indicatori finanziari mostrano una crescita solida, in linea con le previsioni annuali.

La borsa ha preso atto delle novità odierne con favore: a Zurigo l’azione Lastminute.com ha chiuso in rialzo di quasi il 3%.

Il gruppo Lastminute.com opera con vari marchi nel comparto delle prenotazioni online di viaggi, vacanze, voli e hotel. Attraverso i siti online e le applicazioni mobili in diverse lingue vengono raggiunti milioni di persone al mese in numerosi paesi. Per l’azienda lavorano oltre 1700 persone.