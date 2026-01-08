The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Leader separatista yemenita Al-Zubaidi è fuggito in Emirati Arabi

Il leader separatista yemenita Aidaros Al-Zubaidi è fuggito negli Emirati Arabi Uniti.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato la coalizione guidata dall’Arabia Saudita. Al-Zubaidi, la guida del Consiglio di transizione del Sud (Stc) che aspira a ricreare uno Stato nel sud dello Yemen, dove era presente una Repubblica democratica e popolare indipendente dal 1967 al 1990, è stato accusato di alto tradimento e rimosso dal Consiglio presidenziale yemenita ieri, mentre la coalizione ha bombardato la sua provincia natale dopo che non si era presentato ai colloqui a Riad.

“Informazioni attendibili indicano che Aidaros Al Zubaidi e altri sono fuggiti nel cuore della notte”, ha affermato la coalizione in una dichiarazione, descrivendo in dettaglio un viaggio in barca e in aereo da Aden ad Abu Dhabi attraverso il Somaliland e la Somalia.

Il leader del Consiglio di transizione meridionale (Stc) sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti è salpato da Aden alla volta di Berbera, nel Somaliland, una regione separatista nel Corno d’Africa, ha poi volato su un aereo Ilyushin di fabbricazione russa fino a Mogadiscio “sotto la supervisione di ufficiali degli Emirati Arabi Uniti”, prima di proseguire verso un aeroporto militare ad Abu Dhabi, dove è arrivato, ha spiegato la coalizione.

Dall’inizio di dicembre le forze separatiste hanno conquistato vasti territori, ma le fazioni vicino a Riad, appoggiate dai sauditi, hanno reagito conquistato all’inizio di gennaio il terreno perduto. Per questo l’Arabia Saudita aveva invitato entrambe le parti a un “dialogo” nella capitale per mercoledì. Proposta che inizialmente era stata accettata anche dal Consiglio di transizione.

