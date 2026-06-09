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Libano, 29 morti per i raid di Israele nelle ultime 24 ore

Keystone-SDA

Almeno 29 persone sono state uccise e altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Lo riferisce il ministero della Sanità libanese nel suo ultimo bilancio quotidiano.

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(Keystone-ATS) Secondo le autorità sanitarie di Beirut, salgono ad almeno 3.666 le persone uccise dall’inizio della nuova fase della guerra in Libano, cominciata il 2 marzo scorso, mentre i feriti sono almeno 11.321.

Il bilancio viene diffuso mentre proseguono i raid israeliani nel sud e nell’est del Paese e mentre resta alta la tensione, nonostante i contatti diplomatici guidati dagli Usa per una nuova intesa di cessate il fuoco.

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