Lindt & Sprüngli: un 2024 oltre le previsioni

Keystone-SDA

Lo specialista del cioccolato Lindt & Sprüngli ha ottenuto ottimi risultati nel 2024, superando le previsioni. Gli azionisti possono esserne felici.

1 minuto

(Keystone-ATS) A livello organico l’Ebit è cresciuto dell’8,7% a 884,2 milioni di franchi, per un corrispettivo margine del 16,2% (contro il 15,6% di un anno fa), secondo quanto si legge in un comunicato odierno. L’utile netto è salito a 672,3 milioni di franchi, contro i 671,4 milioni del 2023.

Agli azionisti viene proposto un dividendo in aumento del 7,1% a 1500 franchi per azione (1400 nel 2023) e 150 franchi per buono di partecipazione (140 nel 2023).

La performance supera ampiamente le previsioni degli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP.

Come già annunciato in gennaio, l’anno scorso il gruppo è riuscito ad aumentare anche il fatturato, che è progredito del 5,1% a 5,47 miliardi di franchi.

Per il 2025, la direzione ha confermato di mirare a una crescita organica del 7-9%.