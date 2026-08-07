Madrid rafforza la sicurezza e invia due fregate a Ceuta

Keystone-SDA

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La Spagna rafforza il dispositivo di sicurezza a Ceuta, mentre cresce la preoccupazione per un possibile nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti dopo quello della scorsa settimana.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto riferiscono i ministeri della difesa e degli Interni, sono state schierate davanti alla città autonoma le fregate “Santa Maria” e “Navarra”, che si aggiungono al pattugliatore d’altura “Rayo” e a una nave di supporto logistico già inviati nei giorni scorsi.

Parallelamente, la polizia nazionale invierà altre 45 unità antisommossa (UIP), che si uniranno ai 225 agenti del corpo già dispiegati, affiancati da specialisti di frontiera e dell’intelligence.

Il rafforzamento arriva mentre le forze di sicurezza continuano a monitorare i numerosi messaggi sui social network marocchini che invitano a una nuova entrata di massa a Ceuta il 15 agosto. In particolare sono oggetto di attenzione slogan come “15/08” e “al-Hajma”, l’offensiva, segnala il ministero dell’Interno.

Resta inoltre rafforzato il dispositivo della Guardia Civil, con reparti supplementari per il controllo della frontiera, mezzi marittimi, un elicottero e droni, mentre a Ceuta continuano a operare circa 2000 militari delle forze armate e un migliaia di agenti di polizia e Guardia Civil, mobilitati dallo scorso 30 luglio, quando almeno 72’000 persone sono entrate in massa via terra e, a nuoto, nell’exclave iberica.