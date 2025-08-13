Manor riduce rete di supermercati alimentari nella Svizzera tedesca

The Swiss voice in the world since 1935
Manor riorienta la sua strategia nel settore dei supermercati alimentari, per concentrarsi sui grandi punti vendita nella Svizzera romanda e del Ticino, riducendo per contro la rete nella Svizzera tedesca.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Nei prossimi due anni tre negozi – a Basilea, Emmen (LU) e Rapperswil (SG) – saranno ceduti a Coop, ha indicato oggi il gruppo attivo nei grandi magazzini. Tutti i dipendenti riceveranno da Coop offerte di contratto a condizioni perlomeno equivalenti.

In Romandia e Ticino si assiste per contro a un “ottimo sviluppo” dei supermercati, sottolinea la dirigenza. L’azienda continuerà quindi la sua strategia di crescita in queste regioni, nelle quali l’offerta alimentare viene ritenuta particolarmente consolidata e con una domanda forte: verranno effettuati ulteriori sforzi nella diversificazione dell’assortimento e nel potenziamento delle offerte.

Più in generale il gruppo fa sapere che sono previsti investimenti di oltre 200 milioni di franchi nei prossimo due anni. I supermercati e i ristoranti saranno ammodernati, mentre nel comparto moda saranno trasformati 20’000 metri quadrati in dodici negozi. L’impresa ottimizzerà inoltre ulteriormente i sistemi informatici al fine di rafforzare l’offerta omnicanale.

Gruppo con sede a Basilea, Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 23 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora. La società è presente in tutte le regioni del paese e dà lavoro a circa 6800 persone. La ragione sociale Manor è stata creata nel 1965 dalle lettere iniziali dei nomi Maus e Nordmann. All’origine dell’impresa vi sono infatti i fratelli Ernest e Henri Maus, commercianti all’ingrosso, e un dettagliante, Léon Nordmann: i tre inaugurarono insieme nel 1902 il grande magazzino “Léon Nordmann” nella Weggisgasse a Lucerna. Ancora oggi il gruppo è controllato al 100% dalle famiglie dei suoi fondatori, attraverso la holding Maus Frères.

