The Swiss voice in the world since 1935

Media, ‘almeno 21 palestinesi uccisi oggi a Gaza’

Keystone-SDA

Sono almeno 21 i palestinesi uccisi oggi negli attacchi israeliani a Gaza: lo afferma al Jazeera citando fonti ospedaliere nella Striscia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Intanto il vice presidente americano Jd Vance, nel suo incontro con il ministro degli Esteri britannico David Lammy nella sua residenza di campagna, Chevening House, nel Kent, ha affermato che “gli Stati Uniti non hanno intenzione di riconoscere uno Stato palestinese. Non so neanche cosa significherebbe riconoscere uno Stato palestinese, data la mancanza di un governo funzionante”, ha aggiunto.

In merito all’occupazione di Gaza da parte di Israele, Hamas ha ammonito: “non sarà un picnic”. Ad al Jazeera il gruppo si è detto “pronto a un accordo” per il rilascio degli ostaggi e di aver comunicato la propria disponibilità ai mediatori egiziani e qatarioti.

“Siamo pronti a una intesa per il rilascio degli ostaggi, in cambio della fine della guerra e del ritiro delle forze di occupazione”, recita un comunicato. “L’occupazione di Gaza è un’avventura che costerà caro e non sarà un picnic, non ci saranno rese”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR