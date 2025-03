Media, il Doge di Musk sostituisce con un chatbot i dipendenti

Keystone-SDA

Il Doge, il dipartimento per l'efficienza governativa statunitense guidato da Elon Musk, ha sostituito parte dei 1500 dipendenti federali della General Services Administration (Gsa), appena licenziati, con l'intelligenza artificiale del chatbot GSAi.

(Keystone-ATS) Lo riporta il sito specializzato Wired Usa. Il software era in fase di sviluppo da diversi mesi ed è stato realizzato ad hoc per un uso governativo, è pensato per compiti generali come le versioni commerciali di ChatGpt di OpenAi e Cluade di Anthropic.

Secondo la testata, che ha raccolto la testimonianza di dipendenti Gsa, il chatbot sarà impiegato per automatizzare attività come preparare bozze per email, scrivere codice o riassumere testi. In futuro potrà essere usato anche per l’analisi dei contratti e gli approvvigionamenti.

A febbraio il Doge ha testato il software di IA con 150 dipendenti del Gsa e, secondo fonti a conoscenza dei fatti, il progetto è di espanderne l’uso ai prodotti dell’intera agenzia. “Come posso usare una chat con dentro l’IA?”, si legge in un memo interno sul prodotto. “Le opzioni sono molteplici – è la risposta – e continuerà a migliorare man mano che le informazioni verranno aggiunte”. Il memorandum avvisa anche di non introdurre nel chatbot informazioni personali, riservate e non classificate.

Secondo Wired Usa, in un incontro pubblico con lo staff Thomas Shedd, ex ingegnere Tesla che ora gestisce i Technology Transformation Services, ha annunciato che la branca tecnologica della Gsa si ridurrà del 50% nelle prossime settimane dopo aver già licenziato nel settore circa 90 persone. Shedd prevede che il personale che resta si applicherà su progetti come Login.gov e Cloud.gov, che forniscono una varietà di infrastrutture web per altre agenzie.