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Morta a 19 anni l’attrice Kaylee Hottle in un incidente stradale

Keystone-SDA

Kaylee Hottle, l'attrice 19enne di "Godzilla vs Kong", è morta in un incidente stradale in Maryland.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Hottle era a bordo di una Honda Accord del 1995 quando chi la guidava è uscito di strada e l’auto è finita in un fossato, riporta Tmz, precisando che l’alta velocità ha contribuito all’incidente.

L’attrice è stata trasportata d’urgenza in un centro traumatologico, dove è stata successivamente dichiarata morta. Il conducente della vettura è rimasto ferito ma non è in condizioni gravi.

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