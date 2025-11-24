Morto a 81 anni Jimmy Cliff, icona del reggae giamaicano

Keystone-SDA

Jimmy Cliff, il cantante e attore la cui voce soave ha contribuito a trasformare il reggae in un fenomeno globale, è morto all'età di 81 anni. A dare la notizia della morte, la moglie Latifa Chambers.

(Keystone-ATS) “È con profonda tristezza – scrive su Instagram la moglie – che vi annuncio che mio marito, Jimmy Cliff, è mancato a causa di una crisi epilettica seguita da polmonite. Sono grata alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e artisti che hanno condiviso con lui il suo percorso. A tutti i suoi fan in tutto il mondo, sappiate che il vostro sostegno è stato la sua forza per tutta la sua carriera… Jimmy, tesoro mio, che tu possa riposare in pace. Seguirò i tuoi desideri”. Il suo messaggio è stato firmato anche dai figli, Lilty e Aken.

Successi come “You Can Get It If You Really Want”, “I Can See Clearly Now” e “Wonderful World, Beautiful People” e il suo temperamento allegro, avevano fatto conquistare a Cliff una vasta e duratura fanbase. Anche il suo ruolo da protagonista nel film poliziesco del 1972 “The Harder They Come” (1972) è stato acclamato ed il film è considerato una pietra miliare del cinema giamaicano.

Cliff è stato uno dei pochi artisti in grado di portare il reggae dai vicoli di Kingston, capitale della Giamaica, al palcoscenico internazionale, facendo conoscere la musica giamaicana in tutto il mondo. È noto per le canzoni “Reggae Night”, “Hot Shot”, “Sitting in Limbo”, “Wild World”, “I Can See Clearly Now”, “You Can Get It If You Really Want” e “Many Rivers to Cross”, inserita in “Più duro è, più forte cade” il film che ebbe un ruolo importante nella diffusione mondiale della musica reggae.

Nato come James Chambers il 30 luglio 1944, ottavo di nove figli, crebbe in condizioni di povertà. Iniziò a cantare nella chiesa locale all’età di sei anni, mostrando fin da subito una voce limpida e melodica. A 14 anni si trasferì a Kingston, dove adottò il cognome d’arte “Cliff”, simbolo delle vette che ambiva a raggiungere nella carriera musicale. Il suo primo successo nazionale fu “Hurricane Hattie”, prodotto da Leslie Kong, figura chiave nella sua formazione artistica. Negli anni Sessanta pubblicò singoli come “King of Kings” e “Pride and Passion”, inizialmente popolari soprattutto in Giamaica, ma destinati a un pubblico internazionale.

Jimmy Cliff è uno dei pochi musicisti, insieme a Bob Marley e altri, ad aver ricevuto l’Ordine al Merito Giamaicano.