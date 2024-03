Morto a 82 anni Joe Lieberman, ex senatore indipendente Usa

1 minuto

(Keystone-ATS) Joe Liberman, ex senatore americano indipendente e candidato alla vicepresidenza con Al Gore, è morto all’età di 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia. Lieberman è deceduto in seguito a complicazioni legate a una caduta.

Liberman è stato senatore per lo stato del Connecticut dal 1989 al 2013 e nel 2000 è stato il primo ebreo americano in corsa per la carica nazionale di vicepresidente a fianco di Al Gore.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito Liberman “un funzionario pubblico esemplare” e “paladino del popolo ebraico”.

“Joe era un patriota americano e un campione ineguagliabile dello Stato ebraico – ha scritto Netanyahu sul suo account X. Nel mio primo incontro con lui decenni fa rimasi colpito dalla sua integrità, dalla sua decenza e dal suo coraggio civico: aveva un profondo senso morale, aveva buon senso ed era impavido nella difesa della verità. Era anche un amico personale straordinariamente gentile e leale”.