Morto portavoce del Consiglio federale André Simonazzi

2 minuti

(Keystone-ATS) Il portavoce del Consiglio federale e vicecancelliere André Simonazzi è morto ieri nel corso di un’escursione in seguito a un malore. Aveva 56 anni. Lo ha indicato oggi la Cancelleria Federale in una nota.

“La notizia della sua scomparsa ha profondamente addolorato i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione che porgono le loro più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai sui cari”, si legge nel comunicato diffuso poco fa.

Simonazzi era stato nominato cancelliere e portavoce del Consiglio federale nel novembre 2008. Dal primo gennaio 2009 ha preso parte alle sedute del Governo, ne ha redatto i verbali e curato la comunicazione. In Cancelleria federale ha diretto varie sezioni e il servizio presidenziale.

“André Simonazzi è stato un servitore della Stato nel vero senso della parola. Il mandato di informazione sancito dalla legge era lo standard che applicava al suo lavoro e che si aspettava dai suoi colleghi. Considerava la comunicazione governativa come un servizio al pubblico e al Governo e con essa voleva creare le migliori condizioni possibili per il Consiglio federale e per l’attività di quest’ultimo”, prosegue la Cancelleria.

“È merito di André Simonazzi se l’informazione del Consiglio federale è al passo con i tempi. Sotto la sua direzione, la comunicazione è stata professionalizzata e digitalizzata. In maniera costante ne ha rafforzato il coordinamento e l’ha resa parte integrante dell’attività governativa”.

Nella nota si ricordano le “argomentazioni, l’umorismo e lo charme” a cui faceva ricorso per risolvere momenti difficili. Le crisi degli ultimi anni hanno rappresentato “una sfida importante anche in termini di comunicazione”. Con lui – conclude la Cancelleria – “l’intera Amministrazione federale perde una persona meravigliosa e un formidabile collega”.

Simonazzi lascia una moglie e tre figli adulti ai quali i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione porgono le loro più sentite condoglianze.