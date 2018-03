In occasione delle esequie del re Bhumibol Adulyadej, deceduto il 13 ottobre 2016, centinaia di thailandesi residenti in Svizzera si sono riuniti giovedì 27 ottobre 2017 nel tempio buddista di Gretzenbach (canton Soletta) e in quello di Echallens (Vaud), entrambi rivelatisi ben troppo piccoli per accogliere tutti i fedeli.