The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Museo nazionale commemora catastrofe di Mattmark (VS)

Keystone-SDA

Il 30 agosto 1965, 88 persone persero la vita al cantiere della diga di Mattmark nella Valle di Saas (VS), una delle più grandi catastrofi nella storia del genio civile in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) In occasione del 60esimo anniversario, il Museo nazionale a Zurigo presenta l’istallazione video “Wasserkraft und Widerstand” (energia idraulica e resistenza).

Il crollo del Birchgletscher (ghiacciaio Birch), sopra Blatten (VS), avvenuto il 28 maggio, ricorda quanto possano essere potenti e pericolose le montagne e quanto sia indispensabile tenere sotto controllo le masse rocciose, scrive il Museo nazionale.

La catastrofe di Mattmark mostra cosa può succedere quando non c’è sorveglianza e gli avvertimenti sono ignorati. La diga di Mattmark a Saas-Allmagell, era in costruzione dal 1960: in alcuni momenti al cantiere erano al lavoro fino a 1400 persone, principalmente italiani.

Le condizioni di lavoro erano difficili, il contratto prevedeva 59 ore settimanali, anche di domenica e nei giorni festivi. Gli alloggi, gli uffici e le officine si trovavano vicino al cantiere, sotto il ghiacciaio dell’Allalin.

Nessun responsabile

Il 30 agosto 1965, un pezzo di ghiacciaio si è staccato: una valanga di ghiaccio e detriti si è abbattuta sulle baracche, le officine e la mensa. Il bilancio fu altissimo: 88 persone persero la vita, tra cui 56 italiani e 22 svizzeri.

L’inchiesta sull’incidente è durata anni, ma nonostante i precedenti avvertimenti e l’indignazione generale, nel 1972 nessuno fu ritenuto responsabile di quanto accaduto.

Oggi, presso la diga di Mattmark a Saas-Almagell, è prevista una cerimonia di commemorazione guidata dal vescovo di Sion Jean-Marie Lovey e dal vescovo di Belluno-Feltre (Veneto, Italia) Renato Marangoni, con interventi di rappresentanti svizzeri e italiani. Verrà deposta una corona di fiori e sarà posata una targa commemorativa.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
8 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
31 Mi piace
59 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR