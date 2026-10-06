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Natalie Rickli prende tempo su candidatura al Consiglio federale

Keystone-SDA

La consigliera di Stato zurighese Natalie Rickli (UDC), una delle favorite per il posto che lascerà vacante Guy Parmelin, non si sbilancia su una eventuale candidatura al Consiglio federale. Al momento si sta godendo una vacanza dedicata alle immersioni subacquee.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Su Instagram, la democentrista ha scritto oggi di trovarsi bene nel Consiglio di Stato, e si è anche dichiarata pronta a presentarsi per un terzo mandato. Una candidatura per il governo federale, tuttavia, non merita di essere ben ponderata solo per questo motivo: per questo ragione si prenderà il tempo necessario per riflettere.

“Ora sparisco sott’acqua, letteralmente, e mi esprimerò dopo le vacanze autunnali”. Il termine per le candidature alla successione di Parmelin scade il prossimo 23 ottobre.

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