NE: tritone crestato riscoperto nella Grande Cariçaie

Keystone-SDA

Grazie alla tecnica del DNA ambientale, l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) ha rilevato la presenza del tritone crestato nella riserva naturale della Grande Cariçaie (NE). L'anfibio era considerato estinto da circa vent'anni.

(Keystone-ATS) Questa specie rara e fortemente minacciata in Svizzera sembra essere effettivamente sopravvissuta in tutta discrezione nell’enorme area paludosa sulle rive del lago di Neuchâtel, indica oggi il WSL in una nota.

Il tritone crestato (Triturus cristatus) è stato riscoperto l’anno scorso a Portalban (FR) da alcuni membri dell’associazione Grande Cariçaie. Il WSL ha quindi condotto questa primavera ricerche per localizzare altre popolazioni utilizzando il DNA ambientale, ovvero il materiale genetico che gli animali lasciano nel loro ambiente sotto forma di escrementi, peli o cellule della pelle.

Pochi giorni dopo il prelievo di campioni d’acqua, alcuni membri dell’associazione hanno avvistato di notte, alla luce di una torcia elettrica, alcuni tritoni crestati negli stessi luoghi, precisa il WSL, riportando informazioni del quotidiano La Liberté.

Grazie alla collaborazione con l’associazione, gli scienziati hanno potuto per la prima volta trasporre il loro metodo alla pratica della protezione della natura, sottolinea il WSL.

I tritoni crestati si nascondono spesso nella fitta vegetazione dei corsi d’acqua e sono quindi difficili da individuare con i metodi di monitoraggio tradizionali, che consistono nella ricerca visiva di ogni singolo esemplare.

L’analisi del DNA permette di esplorare aree più estese. Si tratta di un importante passo avanti per la protezione di animali rari, poiché per proteggere e migliorare i loro habitat è necessario prima di tutto sapere dove vivono gli animali.

Il team di ricerca sta attualmente lavorando per adattare il proprio metodo per analizzare i campioni direttamente sul campo, seguendo l’esempio dei test rapidi per il Covid-19. In questo modo ottenere i risultati direttamente sul posto, senza perdite di tempo.