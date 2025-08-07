Netanyahu, “Israele non annetterà Gaza”

Keystone-SDA

Israele "non annetterà Gaza" ma prevede di trasferire il controllo del territorio a un non specificato "organismo di governo transitorio".

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu al media indiano in lingua inglese Cnn-News18, citato dai media israeliani, poco dopo l’incontro a Gerusalemme con l’ambasciatore dell’India in Israele, J.P. Singh.

Il premier ha ribadito gli obiettivi di Israele: lo smantellamento di Hamas e il ritorno incondizionato di tutti gli ostaggi. Netanyahu ha aggiunto che il conflitto potrebbe finire subito se Hamas deponesse le armi e rilasciasse gli ostaggi.