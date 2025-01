Neve fresca e sole, tantissimi in montagna, gli operatori esultano

Keystone-SDA

Le stazioni sciistiche svizzere stanno vivendo un ottimo periodo delle feste: la neve fresca e il sole in abbondanza hanno attirato un gran numero di appassionati di sport invernali, emerge da un giro d'orizzonte condotto dall'agenzia Keystone-Ats.

(Keystone-ATS) “Sia noi che gli ospiti siamo molto soddisfatti”, afferma Pascal Schär, responsabile marketing del comprensorio di Andermatt-Sedrun-Disentis, spesso frequentato anche da ticinesi. Gli impianti e il comparto alberghiero lavorano a pieno regime. “Le cose stanno andando molto bene”.

Anche gli operatori delle aree dell’Oberland bernese di Grindelwald-Wengen, Grindelwald-First e Mürren-Schilthorn parlano di un buon inizio di stagione. I giorni festivi sono andati “molto bene”: i migliori sono stati il 28, 29 e 30 dicembre, quando molte persone sono sfuggite alla nebbia alta dell’altopiano per escursioni a piedi, in slitta o con gli sci.

Nel complesso sciistico di Hoch-Ybrig, nel canton Svitto, si parla di affluenza da primato: non si potrebbe immaginare di meglio, afferma un responsabile, che parla di una stagione finora “sensazionale”. In termini di numero di visitatori e di entrate, sono stati battuti tutti i record dei 55 anni di storia del luogo.

Anche in Romandia la gente si è riversata nelle stazioni sciistiche. “Eccezionale”, “fantastico”, “fuori dalla norma”, sono le parole pronunciate da chi è nel settore. Ad esempio gli impianti di Grimentz-Zinal (VS) hanno registrato il miglior dicembre di sempre. Ad Anzère (VS) il precedente primato di presenze giornaliere è stato battuto due volte fra Natale e Capodanno.

Pure sulle nelle Alpi vodesi la neve è stata perfetta e il sole è si è rivelato costante. “Il numero di visitatori è superiore a quello dell’anno scorso, che era già stato da record per il periodo natalizio”, ha indicato Martin Deburaux, direttore degli impianti di risalita di Villars-Gryon-Diableret.