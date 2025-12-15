The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nick Reiner accusato formalmente dell’omicidio dei genitori

Keystone-SDA

Nick Reiner è stato arrestato e accusato formalmente dell'assassinio dei genitori. Il giovane è trattenuto sulla base di una cauzione da 4 milioni di dollari. Lo riporta il New York Post.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il giovane, che ha 32 anni, è trattenuto nell’ufficio dello sceriffo della Contea di Los Angeles dopo che i genitori Rob e Michele sono stati trovati con le gole tagliate dalla figlia Romy che abita di fronte.

Nick, il secondogenito della coppia, ha un passato di tossicodipendenze e anni fa ha vissuto in strada. Nel 2015 ha avuto un ruolo da co-sceneggiatore nel dramma ‘Being Charlie’ diretto da padre e liberamente ispirato alle sue esperienze personali.

“Lite tra padre e figlio prima dell’omicidio”

Secondo quanto riporta il sito web di gossip Tmz, che cita fonti della famiglia, Rob Reiner, la moglie Michele e il figlio Nick avevano partecipato sabato alla festa di Natale del comico Conan O’Brien e lì padre e figlio avrebbero avuto un acceso litigio.

Rob e Michele a quel punto hanno lasciato la festa e non è chiaro se anche Nick, accusato oggi dell’assassinio dei genitori, se ne sia andato con loro.

Secondo Tmz, Michele negli ultimi mesi si era lamentata con amici che lei e il marito erano disperati perché Nick continuava a far uso di droghe e i due genitori non sapevano più che fare: “Abbiamo provato tutto”.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR