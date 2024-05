Nikolai Patrushev nominato assistente di Putin

3 minuti

(Keystone-ATS) Nikolai Patrushev è stato nominato assistente del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia Tass.

Patrushev era segretario del Consiglio di Sicurezza russo dal 2008. Domenica il Cremlino ha però affidato l’incarico a Serghei Shoigu, ministro della Difesa russo dal 2012, e ha posto a capo del ministero della Difesa un economista: l’ex vice premier con incarichi economici Andrei Belousov.

Patrushev è considerato molto vicino a Putin ed è stato anche capo dei servizi segreti di Mosca (Fsb). Suo figlio, Dmitry Patrushev, è stato ministro dell’Agricoltura e ieri è stato nominato vice premier.

Il padre Nikolai Patrushev avrà tra i suoi incarichi quello di sorvegliare e coordinare l’industria navale: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, secondo cui “potrebbero esserci anche altri settori” nelle competenze di Patrushev. Lo riporta l’agenzia Interfax.

“Si tratta, ovviamente”, di un incarico “di natura leggermente diversa” rispetto a quello di segretario del Consiglio di sicurezza russo, ha detto Peskov. “Eppure – ha proseguito – si tratta assolutamente di un ramo strategico, enorme, molto complesso. Quindi, ovviamente, la vasta esperienza di Nikolay Platonovich giocherà sicuramente un ruolo importante qui”, ha concluso il portavoce di Putin secondo la Tass.

Oltre a Nikolai Patrushev, da sempre vicino a Vladimir Putin, il presidente russo ha nominato tra i suoi assistenti Alexei Dyumin, finora governatore della regione di Tula. Lo riferisce il sito del Cremlino citato dall’agenzia Tass. Dyumin, 51 anni, è considerato da molti osservatori come un astro nascente del panorama politico russo e recentemente Putin lo aveva incontrato per un colloquio a quattr’occhi.

Nella sua nuova carica Dyumin si occuperà di questioni relative all’industria della Difesa, dello sport e all’attività del Consiglio di Stato, ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia INterfax.

Peskov ha negato oggi che la rimozione di Serghei Shoigu da ministro della Difesa e la sua nomina a segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale rappresenti per lui una retrocessione. Quella a capo del Consiglio di Sicurezza è “una carica governativa molto alta con compiti molto ampi, che svolge un ruolo enorme per il Paese”, ha affermato Peskov rispondendo a una domanda in proposito. Inoltre il capo di questo organismo “è in contatto diretto costante con il capo dello Stato e ha una grande responsabilità”, ha aggiunto il portavoce, citato dall’agenzia Interfax.