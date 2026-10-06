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Nobel per la fisica a Francis Halzen per scoperta neutrini cosmici

Keystone-SDA

Il Premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato al belga Franzis Halzen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Balzen lavora negli Stati Uniti, all’University of Wisconsin-Madison, ed è stato premiato per “i suoi contributi decisivi all’esperimento IceCube”, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell’Antartide e che nel 2018 è riuscito a catturare queste particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia.

Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Halzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.

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